Два новых IT-продукта «Ростелекома» внесли в реестр отечественного ПО

С начала 2022 года «Ростелеком» зарегистрировал две свои разработки — «Единую интеграционную платформу» и New Trouble Ticket Managment

В едином реестре российских программ для ЭВМ и базе данных Минцифры России появились два новых IT-продукта от «Ростелекома»:

«Единая интеграционная платформа» (ЕИП). Она содержит инфраструктуру, необходимую для взаимодействия между системами предприятия промышленного уровня, включая компоненты Enterprise Service Bus (ESB), Master Data Management (MDM) и информационные системы. Запись в реестре № 12576 от 14.01.2022;

New trouble ticket managment (NTTM) — полнофункциональная система управления инцидентами в сетях связи. Она предусматривает регистрацию клиентских и сетевых инцидентов, расчет сроков и контроль выполнения работ по их устранению, а также гибкую настройку бизнес-процессов в соответствии с требованиями заказчика. Запись в реестре № 12794 от 07.02.2022.

«"Ростелеком" разрабатывает собственные технологически независимые ИТ-продукты как для внутреннего использования, так и для клиентов. И мы продолжаем активно следовать своим стратегическим задачам: активно создаем и обновляем технологические платформы, выступаем драйвером цифрового развития отрасли и выполняем постановления правительства РФ по развитию рынка отечественного ПО и импортозамещения», — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.