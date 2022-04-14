Детским здравницам на Кубани продлили льготу по налогу на имущество

14 апреля депутаты ЗСК утвердили соответствующий законопроект. Он расширяет перечень предприятий санаторно-курортной отрасли, которые получат льготы по налогу на имущество

С 2022 года льготу продлили на десять лет для организаций, реализующих инвестпроекты на основании соглашений с краевой администраций, при условии, что объем капитальных вложений в строительство объектов санаторно-курортного назначения превысит 500 млн рублей.

Пониженной ставкой налога на имущество — 0,01% — смогут воспользоваться предприятия, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортному лечению, в том числе в амбулаторных условиях.



Ключевое требование — по состоянию на 31 декабря 2020 года компания должна быть включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Краснодарского края.

Льгота направлена на привлечение новых инвесторов на курорты Кубани для строительства объектов санаторно-курортного лечения высокой категории — это обеспечит новые рабочие места и увеличит бюджет края. Законопроект исключает отдельные налоговые льготы, уже установленные на федеральном уровне.

«Наше решение находится в русле тех шагов, которые принимаются сегодня на федеральном уровне в части реновации инфраструктуры детского отдыха в регионах. Кубань всегда была главным центром детского отдыха России, поэтому мы с глубокой заинтересованностью будем ждать разработки соответствующей программы. А пока её нет — будем поддерживать отрасль в рамках своих полномочий.

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Одновременно законопроект предусматривает и шаги по поддержке курортного комплекса края в целом. Льготы по налогу на имущество организаций получат инвесторы, планирующие возведение объектов санаторно-курортного назначения и гостиниц не ниже уровня трех звезд», — пояснил Юрий Бурлачко.