Житель Кубани получил 15 суток ареста за пост в соцсетях

14 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Красноармейском районе мужчину осудили за пост в социальных сетях.

По данным Красноармейского районного суда, 27 февраля мужчина опубликовал в соцсетях фотографию с изображением нацистской символики и атрибутики. Что именно там было изображено, не сообщается.

Против него возбудили административное дело по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

За свой пост мужчина в итоге получил 15 суток административного ареста.