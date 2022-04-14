Житель Кубани получил 15 суток ареста за пост в соцсетях

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Красноармейском районе местному жителю дали 15 суток ареста за демонстрацию запрещенной символики

14 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Красноармейском районе мужчину осудили за пост в социальных сетях.

По данным Красноармейского районного суда, 27 февраля мужчина опубликовал в соцсетях фотографию с изображением нацистской символики и атрибутики. Что именно там было изображено, не сообщается.

Против него возбудили административное дело по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

За свой пост мужчина в итоге получил 15 суток административного ареста.

Ранее Юга.ру писали, что суды Кубани за полтора месяца рассмотрели 89 материалов по делам о пацифистских акциях и дискредитации военных.

Красноармейский район Правосудие Социальные сети Суд

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