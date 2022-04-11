В Краснодаре автомобиль перевернулся на трамвайные пути на Садовом мосту

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
    © Скриншот телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru

Около 6 утра на улице Садовой в Краснодаре в ДТП перевернулся автомобиль

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» очевидцы рассказал, что около 5:50 утра на перекрестке улиц Садовой и Мопр произошло ДТП. На фото, опубликованных в соцсетях, видно автомобиль, который перевернулся на рельсах.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру рассказали, что 47-летний водитель Honda двигался по улице Мопр в сторону Крупской и на перекрестке с Садовой не уступил дорогу Toyota. В результате автомобили столкнулись, после чего 26-летний водитель Toyota наехал на светофор и вылетел на трамвайную линию, а Honda перевернулась на бок. 

Двое человек пострадали. Водителя Honda госпитализировали, а 18-летнему пассажиру Toyota оказали помощь на месте. По факту ДТП проводится административное расследование.

Как писали Юга.ру, 7 апреля в Краснодаре на улице Красной произошло массовое ДТП. Повреждения получили четыре автомобиля, никто из людей не пострадал.

ДТП Краснодар Общественный транспорт

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