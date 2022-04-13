В Краснодаре покрасят опоры ж/д моста в районе улицы Вишняковой. Для этого там ограничат автомобильное движение
С 25 по 28 апреля будет частично ограничен проезд под железнодорожным мостом в районе улицы Вишняковой. Там будут красить и белить опоры
13 апреля пресс-служба администрации Краснодара анонсировала покраску и побелку опор ж/д моста через улицу Вишняковой. Приводить в порядок опоры моста будут сотрудники ООО «РЖД» с 25 по 29 апреля по ночам. Во время работ там поочередно будут ограничивать движение по одной полосе:
- 25 и 26 апреля — при движении со стороны ул Вишняковой;
- 27, 28 и 29 апреля — при движении со стороны ул. Новороссийской.
Для безопасности дорожного движения там установят временные знаки, на которые водителям советуют обращать внимание.
Напомним, до конца апреля в Краснодаре ограничили проезд по одной из полос по улице Новороссийской напротив дома № 214 при движении от улицы Меланжевой к Волжской.
Сегодня, 13:17«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ
Сегодня, 08:35 ПартнерскийЕдете в горы Сочи весной?
Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Сегодня, 13:31 ПартнерскийКофе, библиотека и умные камеры
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре