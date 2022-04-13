В Краснодаре покрасят опоры ж/д моста в районе улицы Вишняковой. Для этого там ограничат автомобильное движение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 25 по 28 апреля будет частично ограничен проезд под железнодорожным мостом в районе улицы Вишняковой. Там будут красить и белить опоры

13 апреля пресс-служба администрации Краснодара анонсировала покраску и побелку опор ж/д моста через улицу Вишняковой. Приводить в порядок опоры моста будут сотрудники ООО «РЖД» с 25 по 29 апреля по ночам. Во время работ там поочередно будут ограничивать движение по одной полосе:

  • 25 и 26 апреля — при движении со стороны ул Вишняковой; 
  • 27, 28 и 29 апреля — при движении со стороны ул. Новороссийской.

Для безопасности дорожного движения там установят временные знаки, на которые водителям советуют обращать внимание.

Напомним, до конца апреля в Краснодаре ограничили проезд по одной из полос по улице Новороссийской напротив дома № 214 при движении от улицы Меланжевой к Волжской.

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