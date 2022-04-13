В Краснодаре стартовал цикл лекций о современном искусстве. Участие бесплатное

14 апреля археолог Александр Бутягин расскажет об искусстве Древнего Рима в рамках проекта «Как устроено современное искусство» от «Ростелекома» и арт-резиденции PchelinHouse

Лекция пройдет 14 апреля в 19:00 в культурном центре «Колос» по адресу: Краснодар, ул. Калинина, 368.

Александр Бутягин — археолог, заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья в Государственном Эрмитаже, хранитель нескольких музейных коллекций, преподаватель СПбГУ, руководитель знаменитых экспедиций в Керчи и под Неаполем. Его лекции собирают сотни тысяч просмотров в медиа.

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«Александр — не только известный ученый, который много лет руководил выдающимися экспедициями Эрмитажа под Керчью и Неаполем, но и превосходный повествователь, вовлекающий в античную историю с азартом, юмором и глубоким знанием предмета, и его я советую слушать и взрослым, и детям. Лекция бесплатная, не пропустите!», — рассказала организатор цикла лекций «Как устроено современное искусство» Анна Пчелина.

«Ростелеком» и PchelinHouse запустили цикл открытых лекций на тему «Как устроено современное искусство» в 2018 году. За время проекта в Краснодаре выступили приглашенные из Москвы и Санкт-Петербурга кураторы выставочных проектов, искусствоведы, галеристы и художники, в том числе гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, крупнейший исследователь российского видеоарта Антонио Джеуза, меценат Игорь Цуканов и другие.

«Цикл лекций носит просветительский характер и помогает понять, как живет и развивается искусство в современном мире. Социальная стратегия нашей компании опирается не только на технологичность и цифровые достижения, но и на доступность образования, инклюзивность и человечность, тем самым создавая гармоничный подход в работе с клиентами и сотрудниками. Поэтому мы выступаем соавтором и партнером этого проекта и продолжаем его развивать уже пятый год», — поделился директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.