В Геленджике состоится премьера спектакля по роману-антиутопии «Мы»

Краснодарский край

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  • © Фото cottonbro, pexels.com
    © Фото cottonbro, pexels.com

В селе Кабардинка в Театре Старого парка 16 и 17 апреля состоится премьера спектакля «Мы» по мотивам одноименного романа-антиутопии Евгения Замятина

Постановку осуществил художественный руководитель театра и режиссер Эдуард Юрков. По его словам, книга Замятина «Мы» вновь стала очень актуальна.

«Раньше в произведении рассматривался советский строй, а теперь мы видим, куда идет мировое сообщество, мировая государственность, ценности человеческие. Я прочитал роман примерно на первом курсе института, а в период пандемии решил освежить память. Зацепило. Начала зреть задумка, потом писаться инсценировка.

Конечно, роман имеет очень много линий, проблем. Мы ставим одну историю. Хочется, чтобы люди после просмотра спектакля заинтересовались и прочитали произведение полностью. Каждый бы открыл очень много для себя. Мы рассуждаем над тем, что делает человека человеком — разум или чувства, душа, фантазия. Чем он отличается от робота и животного. Георгий Товстоногов говорил, что если задумки реализованы на 30%, то это успех. Мне кажется, у нас получилось на 32%», — рассказал журналистке Юга.ру Эдуард Юрков.

Роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы» написан в 1920 году. Произведение не печатали вплоть до 1988 года, поскольку считали идеологически враждебным. Действие происходит приблизительно в 32 веке. Представлено общество жесткого тоталитарного контроля над личностью, вплоть до интимной сферы. Все наслаждаются универсальным счастьем, однако в какой-то момент мир инженера Д-503 сталкивается с настоящей любовью.

По словам Эдуарда Юркова, в Краснодаре в ближайшее время постановку ждать не стоит, она создана для специфической сцены Театра Старого парка. На сцене Черного театра Dream ее тоже невозможно реализовать.

Премьера спектакля состоится 16 и 17 апреля в 17:00 в Театре Старого парка, расположенного в Кабардинке по адресу улица Черноморская, 55. Билет можно заказать по телефону +7 (964) 899-03-09 или купить онлайн по ссылке. Возрастное ограничение 18+. 

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В Геленджике состоится премьера спектакля по роману-антиутопии «Мы»
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