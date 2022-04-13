Минкульт РФ готов выделить минимум 107 млн рублей на ремонт дачи Воронова в Сочи

В Сочи отреставрируют объект культурного наследия — дачу Воронова. На это Минкульт выделит больше 107 млн рублей

Дачу Воронова построили ориентировочно в 1880 году для одного из первых градоначальников Сочи. Стиль постройки определили как модерн. Предположительно, здание возводили по проекту архитектора Буткина.

О хозяине дачи долгое время были известны только фамилия и инициалы. Но недавно сочинский краевед Владимир Костиников установил, что дом принадлежал отставному генерал-майору, почетному мировому судье по Черноморской губернии Николаю Воронову. История строительства дачи пока неизвестна. Об этом написала Наталья Захарова в книге «Первые дома и дачи. Путеводитель в архитектуру Сочи».

Дом находится по улице Москвина, 8. Раньше в нем располагалась воскресная школа. Сейчас здание использует православный собор Архистратига Михаила.

Дача является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас постройка находится в плохом состоянии и Министерство культуры РФ решило его отреставрировать. На эти цели из федерального бюджеты готовы выделить чуть более 107 млн рублей.

Подрядчика, который займется ремонтом, определят конкурсом. Тендер уже разместили на сайте госзакупок. Его итоги подведут 22 апреля. Из обязательных требований к участникам — наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно требованиям заказчика, необходимо заменить деревянные покрытия, кровлю, отреставрировать фасад, воссоздать окна и двери в стиле модерн и сохранить цветовое оформление фасадов. Работы нужно закончить до 18 апреля 2025 года. Кроме того, со стройки требуют вести прямую трансляцию.

Как писали Юга.ру, в Сочи сделают новую набережную в «Сириусе». Разработкой ее концепции займется новозеландское архитектурное бюро LandLAB. Планируется, что там сделают концертные площадки, лектории, парусную школу и павильон для массовых мероприятий.