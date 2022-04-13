Маленькому Грише из Новороссийска нужна помощь, чтобы он смог ходить
Русфонд открыл сбор на лечение Гриши, цена здоровья —198 176 рублей
Гриша появился на свет только 4 месяца назад, но уже рискует опоздать с лечением. Если не начать его как можно раньше, болезнь отнимет у мальчика возможность ходить.
В семье Нижегородовых четверо детей. Трое старших — здоровы. У младшего — Гриши — косолапость. Обе стопы малыша с рождения подвернуты внутрь.
Обычно в России косолапость исправляют травмирующей операцией, после — инвалидность. Но пока мышцы и сухожилия ребенка пластичны и не «запомнили» неправильное положение, мальчику можно помочь методом Понсети. Ребенку наложат гипсовые повязки, которые зафиксируют стопу. Это займет от четырех до восьми недель.
«Мы выведем стопы в правильное положение. До пяти лет Грише нужно будет носить ортопедическую обувь [брейсы — прим. ред.], это предотвратит рецидив косолапости», — объясняет ортопед новороссийского центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев.
В первое время брейсы носят почти круглосуточно, а потом надевают только на ночь, на время сна.
Метод Понсети во всем мире признан наиболее эффективным и щадящим способом исправить косолапость. Но в России бесплатно такое лечение не проводят. Помочь могут только частные клиники.
На лечение Гриши нужно 198 176 рублей. Для многодетной семьи это неподъемная сумма.
Как помочь Грише?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Гриша Нижегородов);
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Гриши Нижегородова);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Гриши Нижегородова;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Гриша Нижегородов);
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Грише и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.