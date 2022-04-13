Маленькому Грише из Новороссийска нужна помощь, чтобы он смог ходить

Гриша появился на свет только 4 месяца назад, но уже рискует опоздать с лечением. Если не начать его как можно раньше, болезнь отнимет у мальчика возможность ходить.

В семье Нижегородовых четверо детей. Трое старших — здоровы. У младшего — Гриши — косолапость. Обе стопы малыша с рождения подвернуты внутрь.

Обычно в России косолапость исправляют травмирующей операцией, после — инвалидность. Но пока мышцы и сухожилия ребенка пластичны и не «запомнили» неправильное положение, мальчику можно помочь методом Понсети. Ребенку наложат гипсовые повязки, которые зафиксируют стопу. Это займет от четырех до восьми недель.

«Мы выведем стопы в правильное положение. До пяти лет Грише нужно будет носить ортопедическую обувь [брейсы — прим. ред.], это предотвратит рецидив косолапости», — объясняет ортопед новороссийского центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев.

В первое время брейсы носят почти круглосуточно, а потом надевают только на ночь, на время сна.

Метод Понсети во всем мире признан наиболее эффективным и щадящим способом исправить косолапость. Но в России бесплатно такое лечение не проводят. Помочь могут только частные клиники.

На лечение Гриши нужно 198 176 рублей. Для многодетной семьи это неподъемная сумма.