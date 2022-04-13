КубГАУ и «ЕвроХим» открыли новую лабораторию для студентов

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Ильи Петрова
    © Фото Ильи Петрова

В Кубанском государственном аграрном университете им. И. Т. Трубилина открыли новую лабораторию для студентов факультетов плодоовощеводства и виноградарства

Развитие агротехнологий напрямую зависит от уровня знаний и условий подготовки молодых специалистов. Многие сотрудники «ЕвроХима» — выпускники кубанского вуза. Они проверили на себе, каких знаний не хватило для работы сразу после окончания учебы, — это и стало основой нового образовательного проекта. В новой лаборатории пройдут не только университетские занятия, но и факультативы для студентов. Они освоят технологии питания растений от экспертов минерально-химической компании.

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Ранее при поддержке компании в КубГАУ создали новый учебный класс с научными стендами и мультимедийным оборудованием. Во время занятий по агрохимии, плодоводству, овощеводству и виноградарству студенты изучают удобрения, выпускаемые компанией, знакомятся с ассортиментом инновационных продуктов, осваивают новейшие технологии в работе, участвуют в мастер-классах от экспертов-агрономов «ЕвроХима».

«ЕвроХим» — лидер по созданию инновационной инфраструктуры детского образования в малых городах России. За последние годы при поддержке компании основаны три центра детского научного и инженерно-технического творчества — в Кингисеппе (Ленинградская область), Невинномысске (Ставропольский край), Новомосковске (Тульская область), два детских технопарка «Кванториум» — в Кингисеппе и Невинномысске.

Как писали ранее Юга.ру, в 2021 году «20 добрых дел «ЕвроХима» признали лучшей программой социнвестиций в регионах.

ЕвроХим КубГАУ Образование Промышленность Студенты Технологии

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