«ЕвроХим-БМУ» провел экскурсию для белореченских школьников

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

На предприятии стартовали профориентационные экскурсии для выпускников 9-х и 11-х классов в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов»

11 апреля ведущие специалисты и руководитель учебного центра «ЕвроХим-БМУ» провели масштабную экскурсию по всем цехам химзавода для первых выпускников. Школьники узнали, как выглядит предприятие изнутри, какую продукцию и в каких объемах оно выпускает, а также задали интересующие их вопросы.

Основная идея акции «Неделя без турникетов» — познакомить школьников, студентов, педагогов с работой предприятий их региона. Она направлена на повышение интереса молодежи к инженерным профессиям и специальностям, востребованным на промышленном производстве.

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«Нашей первостепенной задачей было познакомить учащихся и педагогов учреждений с современным предприятием и с профессиями, востребованными на промышленном производстве, показать реальные рабочие места и условия, а также рассказать ребятам о возможности по дальнейшему трудоустройству», — прокомментировала руководитель учебного центра «ЕвроХим-БМУ» Виктория Токарева.

Белореченский район выпускники ЕвроХим Образование Промышленность Школьники

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