Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на здравоохранение Кубани

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение, согласно которому российские регионы получат более 35 млрд рублей на здравоохранение. Эти деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи.

В документе сказано, что Краснодарский край получит на эти цели 1 млрд 55 млн рублей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что эти средства направят на покупку медикаментов, оборудования и выплаты медработникам.

Также глава региона добавил, что в 2022 году из краевого бюджета на здравоохранение выделили 63,9 млрд рублей. Они пойдут на капитальный ремонт больниц, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики. Также на них планируют приобрести лекарства и переоснастить медицинские организации.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре к 2024 году планируют открыть детский центр онкологии, гематологии и хирургии с отделением аллогенной трансплантации костного мозга. Он позволит проводить почти все виды трансплантаций костного мозга.