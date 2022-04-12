Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на здравоохранение Кубани

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

Кубань получит более 1 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение, согласно которому российские регионы получат более 35 млрд рублей на здравоохранение. Эти деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи.

В документе сказано, что Краснодарский край получит на эти цели 1 млрд 55 млн рублей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что эти средства направят на покупку медикаментов, оборудования и выплаты медработникам.

Также глава региона добавил, что в 2022 году из краевого бюджета на здравоохранение выделили 63,9 млрд рублей. Они пойдут на капитальный ремонт больниц, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики. Также на них планируют приобрести лекарства и переоснастить медицинские организации.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре к 2024 году планируют открыть детский центр онкологии, гематологии и хирургии с отделением аллогенной трансплантации костного мозга. Он позволит проводить почти все виды трансплантаций костного мозга. 

Здравоохранение Медицина

Новости

В Краснодаре 17 апреля можно будет сдать опасные отходы
Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на здравоохранение Кубани
Три самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за плохой погоды
Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Краснодаре в День космонавтики
Власти Краснодара пообещали построить школу на 825 учеников в Фестивальном микрорайоне
На Кубани снова продлили бесполетный режим

Лента новостей

Как покупать продукты, стирать вещи и пить кофе, чтобы не разориться
Сегодня, 12:03
Как покупать продукты, стирать вещи и пить кофе, чтобы не разориться
Где в Краснодаре построят следующую очередь набережной?
Вчера, 11:35
Где в Краснодаре построят следующую очередь набережной?
Взгляд с высоты на пока что дикий берег ЮМР и Кожзавода
Русский язык 2.022
8 апреля, 14:07
Русский язык 2.022
Пробуем понять слова и выражения, которые появились в инфополе в последнее время

Реклама на сайте