В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

В Краснодаре утром 12 апреля 10 °С. Днем будет облачно и кратковременный дождь, температура опустится до 9 °С. По данным «Яндекс.Погоды» ветер 6-11 м/с.

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что в крае до конца суток 12 апреля и в первую половину дня 13 апреля будет действовать штормовое предупреждение. Местами в крае ожидается сильный ливень с грозой и шквалистым ветром до 20-25 м/с. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.

По прогнозам дожди будут идти на Кубани до четверга. А под влиянием плотной облачности опустятся температурные показатели. Погода наладится только к выходным.

Температура воздуха 12 апреля в крае 9-14 °С, в горах 2-7 °С. На Черноморском побережье 7-12 °С. В Сочи 9 °С, в Геленджике 7 °С, а в Анапе 6 °С.