В Адыгее семье погибшего от коронавируса медика выплатят обещанные президентом деньги. Они добивались этого через суд полтора года
В ноябре 2020 года от коронавируса скончалась педиатр Роза Ким, она работала в Тахтамукайской районной больнице. По закону, ее семье должны были выплатить компенсацию, но не все так просто
С чего все начиналось. Осенью 2020 года в первую волну пандемии в Адыгее заболела врач детской поликлиники в Яблоновском Роза Ким. У женщины поднялась температура, она начала кашлять. Анализ показал, что Роза Ким заболела коронавирусом. Ее госпитализировали в майкопскую больницу, но женщина скончалась. По закону, если медик погиб от коронавируса на рабочем месте, его семья может претендовать на выплату в 2,7 млн рублей.
Президент России Владимир Путин 6 мая 2020 года подписал указ о выплатах страховок медикам, если они пострадали от коронавируса, спасая пациентов. Согласно указу, семьи умерших от коронавируса медицинских работников, заразившихся во время оказания помощи пациентам, получат по 2,7 млн рублей.
Как писала газета «КП-Кубань», на деле получить компенсацию оказалось невозможно без помощи юристов.
«Нам сказали, что никакие выплаты ей не положены, потому что она врач-педиатр, а больных детей ковидом не было», — сказал Виталий Ким, сын умершей.
С тех пор начались попытки семьи Розы Ким получить компенсацию. На это ушло почти полтора года.
Что теперь. 11 апреля Тахтамукайский районный суд вынес решение в пользу родственников Розы Ким. Теперь фонд социального страхования должен будет выплатить им 2,7 млн рублей.
«Изначально ответчиками были фонд соцстрахования и больница. Но в фонде отказывали в выплате, так как в больнице, где работала женщина, не признавали, что она умерла именно от болезни, которой заразилась на работе. Дело в том, что повсеместно происходит двойное толкование этого закона о выплатах медикам: если врач-педиатр, значит ее пациенты — это дети, у которых ПЦР-тесты не брали. Нам удалось доказать, что Роза Ким заразилась коронавирусом от дедушки, который привел внука в больницу. Мы даже вызывали его свидетелем», — рассказал журналисту Юга.ру юрист Сергей Броницкий, который представлял интересе семьи в суде.
Сначала сын Розы Ким сам пытался собрать необходимые документы для выплат. Но это оказалось не так просто.
«По закону всеми проверками после смерти медика должен заниматься работодатель — больница, где работала женщина. Родственникам нужно только заполнить документы и получить деньги. Однако всю эту работу сын Розы делал сам, а уже потом помогли мы. Он делал абсолютно правильные шаги, но постоянно встречал сопротивление», — рассказывает юрист.
В общей сложности по этому делу прошло около 20 заседаний. Спустя полтора года больница, где работала медик, признала исковые требования в полном объеме.
«Ждем решение суда на руки. Потом в течение 30 дней ФСС должен будет перечислить 2,7 млн рублей родственникам Розы Ким», — рассказал Броницкий.
Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году в Армавире медики заявили о невыплате надбавок во время коронавируса. В пресс-службе краевой администрации объяснили, что 14 медработников получили надбавки не в полном объеме и им пересчитают доплаты. Как рассказала вице-губернатор Анна Минькова, главный врач ввел краевой минздрав в заблуждение, сообщив о полностью произведенных выплатах. «В случае с Армавиром есть вина управленческого аппарата больницы», — подчеркнула Минькова.
Позже в крае возбудили первое в России уголовное дело о невыплате надбавок медикам.
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