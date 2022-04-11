В Адыгее семье погибшего от коронавируса медика выплатят обещанные президентом деньги. Они добивались этого через суд полтора года

В ноябре 2020 года от коронавируса скончалась педиатр Роза Ким, она работала в Тахтамукайской районной больнице. По закону, ее семье должны были выплатить компенсацию, но не все так просто

С чего все начиналось. Осенью 2020 года в первую волну пандемии в Адыгее заболела врач детской поликлиники в Яблоновском Роза Ким. У женщины поднялась температура, она начала кашлять. Анализ показал, что Роза Ким заболела коронавирусом. Ее госпитализировали в майкопскую больницу, но женщина скончалась. По закону, если медик погиб от коронавируса на рабочем месте, его семья может претендовать на выплату в 2,7 млн рублей.

Президент России Владимир Путин 6 мая 2020 года подписал указ о выплатах страховок медикам, если они пострадали от коронавируса, спасая пациентов. Согласно указу, семьи умерших от коронавируса медицинских работников, заразившихся во время оказания помощи пациентам, получат по 2,7 млн рублей.

С тех пор начались попытки семьи Розы Ким получить компенсацию. На это ушло почти полтора года.

«Нам сказали, что никакие выплаты ей не положены, потому что она врач-педиатр, а больных детей ковидом не было», — сказал Виталий Ким, сын умершей.

Что теперь. 11 апреля Тахтамукайский районный суд вынес решение в пользу родственников Розы Ким. Теперь фонд социального страхования должен будет выплатить им 2,7 млн рублей.

«Изначально ответчиками были фонд соцстрахования и больница. Но в фонде отказывали в выплате, так как в больнице, где работала женщина, не признавали, что она умерла именно от болезни, которой заразилась на работе. Дело в том, что повсеместно происходит двойное толкование этого закона о выплатах медикам: если врач-педиатр, значит ее пациенты — это дети, у которых ПЦР-тесты не брали. Нам удалось доказать, что Роза Ким заразилась коронавирусом от дедушки, который привел внука в больницу. Мы даже вызывали его свидетелем», — рассказал журналисту Юга.ру юрист Сергей Броницкий, который представлял интересе семьи в суде.

Сначала сын Розы Ким сам пытался собрать необходимые документы для выплат. Но это оказалось не так просто.

«По закону всеми проверками после смерти медика должен заниматься работодатель — больница, где работала женщина. Родственникам нужно только заполнить документы и получить деньги. Однако всю эту работу сын Розы делал сам, а уже потом помогли мы. Он делал абсолютно правильные шаги, но постоянно встречал сопротивление», — рассказывает юрист.

В общей сложности по этому делу прошло около 20 заседаний. Спустя полтора года больница, где работала медик, признала исковые требования в полном объеме.

«Ждем решение суда на руки. Потом в течение 30 дней ФСС должен будет перечислить 2,7 млн рублей родственникам Розы Ким», — рассказал Броницкий.