С 1 мая между Геленджиком, Новороссийском и Сочи возобновят морское сообщение

1 мая на Черном море откроется два туристических морских направления: Новороссийск — Геленджик — Сочи и Сочи — Сухум

Пресс-служба администрации Геленджика 11 апреля сообщил, что в мае возобновят морское сообщение Новороссийском, Сочи и Геленджиком (по этому направлению будет ходить теплоход «Комета»), а также Сочи — Сухум (скоростной катамаран «Грифон»).

В прошлом году, по данным мэрии, билет из Новороссийска в Геленджик продавался за 500-700 рублей. Билет из Геленджика в Сочи варьировалось от 2,5 тыс. рублей до 3,5 тыс. рублей.