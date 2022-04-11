С 1 мая между Геленджиком, Новороссийском и Сочи возобновят морское сообщение
1 мая на Черном море откроется два туристических морских направления: Новороссийск — Геленджик — Сочи и Сочи — Сухум
Пресс-служба администрации Геленджика 11 апреля сообщил, что в мае возобновят морское сообщение Новороссийском, Сочи и Геленджиком (по этому направлению будет ходить теплоход «Комета»), а также Сочи — Сухум (скоростной катамаран «Грифон»).
В прошлом году, по данным мэрии, билет из Новороссийска в Геленджик продавался за 500-700 рублей. Билет из Геленджика в Сочи варьировалось от 2,5 тыс. рублей до 3,5 тыс. рублей.
В этом году компания, которая обслуживает направления, планирует сохранить прошлогоднюю ценовую политику. Сейчас стоимость билетов не называется.
Напомним, весной 2021 года стало известно, что по Черному морю будут курсировать пассажирский теплоход на подводных крыльях «Комета» и катамаран «Грифон». Но в июне перевозчик сообщил, что курсировать они не будут из-за определенных проблем.
Рейсы из Сочи в Сухум можно считать историческим событием. Сообщение между городами прекратилось почти 30 лет назад. В октябре 2021 года удалось совершить первый тестовый рейс из порта Сочи в порт Сухум. Подробнее об этом можно прочитать здесь.