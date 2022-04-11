На трассе М-4 «Дон» около Краснодарского водохранилища изменится схема движения
С 16 апреля на трассе перед шлюзами начнут менять деформационные швы. В это время нельзя будет выехать с Южного обхода в сторону шлюзов
11 апреля пресс-служба «Автодора» сообщила, что 16 апреля на участке трассы М-4 «Дон» в районе аула Тугургой начнется замена деформационных швов. Для движения там закроют дорогу в Краснодара при выезде на М-4 «Дон» с Южного обхода.
В госкомпании напомнили о существовании двух разворотных колец у хутора Казаков. Один разворот находится у заправки ОПТИ (для легковых машин), второй — у заправки «Лукоил» (для грузовиков).
Замену деформационных швов планируют завершить до 1 мая 2022 года.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на перекрестке Тюляева и Уральской с 11 апреля отключили светофоры. Они не будут работать до 15 апреля. Снова их включат в 16:00.