На трассе М-4 «Дон» около Краснодарского водохранилища изменится схема движения

С 16 апреля на трассе перед шлюзами начнут менять деформационные швы. В это время нельзя будет выехать с Южного обхода в сторону шлюзов

11 апреля пресс-служба «Автодора» сообщила, что 16 апреля на участке трассы М-4 «Дон» в районе аула Тугургой начнется замена деформационных швов. Для движения там закроют дорогу в Краснодара при выезде на М-4 «Дон» с Южного обхода.

В госкомпании напомнили о существовании двух разворотных колец у хутора Казаков. Один разворот находится у заправки ОПТИ (для легковых машин), второй — у заправки «Лукоил» (для грузовиков).