На трассе М-4 «Дон» около Краснодарского водохранилища изменится схема движения

Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

С 16 апреля на трассе перед шлюзами начнут менять деформационные швы. В это время нельзя будет выехать с Южного обхода в сторону шлюзов

11 апреля пресс-служба «Автодора» сообщила, что 16 апреля на участке трассы М-4 «Дон» в районе аула Тугургой начнется замена деформационных швов. Для движения там закроют дорогу в Краснодара при выезде на М-4 «Дон» с Южного обхода.

В госкомпании напомнили о существовании двух разворотных колец у хутора Казаков. Один разворот находится у заправки ОПТИ (для легковых машин), второй — у заправки «Лукоил» (для грузовиков).

  • © Скриншот с сайта yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта yandex.ru/maps

Замену деформационных швов планируют завершить до 1 мая 2022 года.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на перекрестке Тюляева и Уральской с 11 апреля отключили светофоры. Они не будут работать до 15 апреля. Снова их включат в 16:00.

Краснодар Краснодарское водохранилище Ремонт дорог

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