В Краснодаре вышло уже четыре подкаста о людях с аутизмом

Краснодарский край

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

Всего «Открытая среда» выпустит шесть подкастов, в которых люди с аутизмом расскажут о своем взгляде на жизнь

Напомним, в Краснодаре благотворительная организация «Открытая среда» записала первый инклюзивный подкаст «Все не как все». Его ведут люди с аутизмом и рассказывают о своей жизни.

Всего запланирован выпуск шести подкасов. Первые четыре уже вышли, послушать их можно по ссылке. В них говорят о том, почему лучше не попадать в психоневрологический интернат, рассуждают о комфортной городской среде, деньгах и лжи.

Руководитель «Открытой среды» Анна Малова сказала, что обычно интересы людей с ментальными заболеваниями представляют их опекуны. Подкаст выпустили для того, чтобы ребята сами могли поделиться своим взглядом на жизнь.

Как писали Юга.ру, ранее «Открытая среда» выпустила мерч в поддержку людей с аутизмом. В коллекцию входят аромат для дома, свеча, духи и свитшоты.А узнать о диагнозе подробнее можно в нашем материале здесь.

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