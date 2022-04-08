Власти Краснодара пообещали навести порядок на Острове Масленицы после жалобы экологов. Еще там восстановят украденный шлагбаум

Краснодарский край

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  • Зеленая зона на правом берегу реки Кубань — это и есть Остров Масленицы. Фактически он все же имеет связь с сушей и является полуостровом © Скриншот с сайта www.google.com/maps
    Зеленая зона на правом берегу реки Кубань — это и есть Остров Масленицы. Фактически он все же имеет связь с сушей и является полуостровом © Скриншот с сайта www.google.com/maps

Ранее сотрудники Краснодарского регионального отделения Российского географического общества осмотрели особо охраняемую природную территорию и пришли к выводу, что ее не особо охраняют

7 апреля Юга.ру писали, что руководитель природоохранительной комиссии КРО «РГО» Светлана Литвинская приехала на Остров Масленицы, который в прошлом году признали особо охраняемой природной территорией, и у видела там мусор, собак, следы от костров и пожаров. 

8 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила в своем телеграм-аккаунте, что эта территория находится под контролем департамента городского хозяйства и ТЭК, а мусор там убирает управление коммунального хозяйства и благоустройства. Также в мэрии объяснили, откуда на острове взялся беспорядок.

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«В связи с недавними обильными осадками и порывистым ветром, необходимо также расчистить территорию от упавших веток. Кроме того, уровень воды в Кубани опустился, берег отступил и обнажил замусоренное дно реки», — говорится в сообщении мэрии.

Для уборки берега на острове собираются провести субботник. Кроме того, в прошлом году въезд на эту территорию закрыли шлагбаумом, но его украли. Теперь в этой истории разбирается полиция. Дальнейшее благоустройство острова чиновники будут обсуждать с депутатами.

«В том числе речь будет идти о необходимости ограничения проезда и установке видеонаблюдения на въезде, а также о вырубке аварийных деревьев», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Когда все это будет сделано, не уточняется. 

Ранее Юга.ру писали, что с 15 апреля начнется рейтинговое голосование за зеленые зоны, которые благоустроят в 2023 году. В нем будут участвовать по одной территории из Карасунского, Западного, Центрального и Прикубанского округов.

Также напомним, что в Краснодаре опять продлили сроки реконструкции стадиона «Динамо». Раньше его обещали открыть в мае 2022 года.

Краснодар Мусор Чиновники Экология

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