Красная Поляна, Ярославль, Иркутск. Рассказываем, где отдыхали россияне зимой
МТС на основе обезличенного анализа Big Data определила, какие регионы России выбрали жители страны для зимнего отдыха в зависимости от возраста, пола и уровня доходов
Для горнолыжного отдыха россияне выбирали в основном курорты ЮФО и СКФО. Половина любителей горнолыжки — люди от 25 до 44 лет, туристы 18-24 лет и 45-55 лет, составили 17% и 18% соответственно.
Топ-4 направлений для зимних путешествий: Красная Поляна, Иркутск, Ярославская область и Карелия.
Лидер среди туристов до 55 лет — Красная Поляна, за ней — Архыз, Домбай, Приэльбрусье.
Самый посещаемый город среди путешественников старше 55 лет — Ярославль.
Самым активным российским путешественникам — от 25 до 44 лет, и это 40% всех туристов. Меньше всего зимой отдыхали люди старше 55 лет: россияне от 55 до 64 лет составили 15% из общего числа туристов, а старше 65 лет — всего 9%.
Доли мужчин и женщин, путешествующих по России, примерно одинаковы, исключение — северные регионы и Байкал: туда приехало на 16% больше мужчин, чем женщин.
В Красной Поляне чаще всего отдыхали люди с ежемесячным доходом от 75 тыс. рублей и выше, в Архызе и Домбае — ниже 30 тыс. рублей, а Приэльбрусье было одинаково популярно у всех.
Самым бюджетным направлением для путешествий стал Байкал. 56% туристов Улан-Удэ — люди со среднемесячным доходом менее 30 тыс. рублей. А в Иркутск приезжали в основном люди с доходом 45-75 тыс. рублей в месяц и выше.