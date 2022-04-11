Красная Поляна, Ярославль, Иркутск. Рассказываем, где отдыхали россияне зимой

Партнерский Вся Россия

Распечатать

  • Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МТС на основе обезличенного анализа Big Data определила, какие регионы России выбрали жители страны для зимнего отдыха в зависимости от возраста, пола и уровня доходов

Для горнолыжного отдыха россияне выбирали в основном курорты ЮФО и СКФО. Половина любителей горнолыжки — люди от 25 до 44 лет, туристы 18-24 лет и 45-55 лет, составили 17% и 18% соответственно.

Топ-4 направлений для зимних путешествий: Красная Поляна, Иркутск, Ярославская область и Карелия.

Лидер среди туристов до 55 лет — Красная Поляна, за ней — Архыз, Домбай, Приэльбрусье. 

Самый посещаемый город среди путешественников старше 55 лет — Ярославль.

Самым активным российским путешественникам — от 25 до 44 лет, и это 40% всех туристов. Меньше всего зимой отдыхали люди старше 55 лет: россияне от 55 до 64 лет составили 15% из общего числа туристов, а старше 65 лет — всего 9%.

Читайте также:

Доли мужчин и женщин, путешествующих по России, примерно одинаковы, исключение — северные регионы и Байкал: туда приехало на 16% больше мужчин, чем женщин.

В Красной Поляне чаще всего отдыхали люди с ежемесячным доходом от 75 тыс. рублей и выше, в Архызе и Домбае — ниже 30 тыс. рублей, а Приэльбрусье было одинаково популярно у всех.

Самым бюджетным направлением для путешествий стал Байкал. 56% туристов Улан-Удэ — люди со среднемесячным доходом менее 30 тыс. рублей. А в Иркутск приезжали в основном люди с доходом 45-75 тыс. рублей в месяц и выше.

Красная Поляна Курорты и туризм Мобильная связь МТС путешествия

Новости

В Краснодаре вышло уже четыре подкаста о людях с аутизмом
На трассе М-4 «Дон» около Краснодарского водохранилища изменится схема движения
В России идет голосование за звание лучшего города страны. Краснодар пока сильно отстает
Мэр Краснодара позвал горожан выйти на улицу 16 апреля и сделать уборку у дома
В Краснодаре пройдет выставка оригинальных работ Кандинского
В Анапе умерла черепаха, которую принесло течение из Средиземного моря

Лента новостей

Реклама на сайте