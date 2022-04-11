Красная Поляна, Ярославль, Иркутск. Рассказываем, где отдыхали россияне зимой

МТС на основе обезличенного анализа Big Data определила, какие регионы России выбрали жители страны для зимнего отдыха в зависимости от возраста, пола и уровня доходов

Для горнолыжного отдыха россияне выбирали в основном курорты ЮФО и СКФО. Половина любителей горнолыжки — люди от 25 до 44 лет, туристы 18-24 лет и 45-55 лет, составили 17% и 18% соответственно.

Топ-4 направлений для зимних путешествий: Красная Поляна, Иркутск, Ярославская область и Карелия.



Лидер среди туристов до 55 лет — Красная Поляна, за ней — Архыз, Домбай, Приэльбрусье.



Самый посещаемый город среди путешественников старше 55 лет — Ярославль.