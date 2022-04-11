Начало недели на Кубани будет теплым, но затем погода испортится

Синоптики рассказали, что на Кубани снова похолодает и пройдут дожди

В Краснодаре 11 апреля солнечно, днем воздух прогреется до 25 °С. Вечером пройдет небольшой дождь, но температура будет достаточно комфортной — 15…23 °С, сообщил сервис «Яндекс.Погода».

Во вторник в краевой столице ожидаются небольшие осадки и похолодание до 10 °С. 13-15 апреля температура воздуха останется на уровне 10-15 °С, но дождей не будет.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в понедельник по краю переменную облачность и преимущественно без осадков. В западной половине края кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 21…26 °С, в южной половине края и восточных районах 23…28 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный 6-11 м/с, с порывами 12-14 м/с. Температура воздуха днем 18…23 °С. На Азовском побережье 15…20 °С.

На 12-13 апреля синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильный дождь. Температура воздух по краю будет 10..12 °С, в горах 2..7 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, в Туапсинском районе 12 апреля временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 8…13 °С. В Сочи 7…10 °С, в Анапе 6…9 °С, а в Геленджике 8…11 °С