В центре Краснодара произошло массовое ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 7 апреля в Краснодаре на улице Красной столкнулись четыре автомобиля

ДТП на улице Красной в Краснодаре произошло вечером 7 апреля. О нем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, столкновение произошло около дома 165. Из-за аварии перекрыли три полосы. На опубликованных кадрах видно разбитый автомобиль «Яндекс.Такси» и грузовик.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру рассказали, что ДТП случилось около 22:20. Водитель автомобиля Ford двигался по улице Красной в сторону Одесской, напротив дома 161 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia, которая ехала впереди. От удара водитель потерял управление и тоже врезался в автомобиль впереди. Он также был марки Kia. В результате столкновения иномарка врезалась в попутно двигавшийся Renault.

Всего в ДТП получили повреждения четыре автомобиля. Никто из людей не пострадал.

Как писали Юга.ру, 6 апреля на трассе около Туапсе столкнулись два многотонных грузовика. В результате лобового ДТП обе фуры загорелись. Пострадавших нет.

ДТП Краснодар

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