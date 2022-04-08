В центре Краснодара произошло массовое ДТП

ДТП на улице Красной в Краснодаре произошло вечером 7 апреля. О нем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, столкновение произошло около дома 165. Из-за аварии перекрыли три полосы. На опубликованных кадрах видно разбитый автомобиль «Яндекс.Такси» и грузовик.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру рассказали, что ДТП случилось около 22:20. Водитель автомобиля Ford двигался по улице Красной в сторону Одесской, напротив дома 161 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia, которая ехала впереди. От удара водитель потерял управление и тоже врезался в автомобиль впереди. Он также был марки Kia. В результате столкновения иномарка врезалась в попутно двигавшийся Renault.

Всего в ДТП получили повреждения четыре автомобиля. Никто из людей не пострадал.