В Анапе сделали компьютерную томографию 100-килограммовой черепахе, которую нашли на пляже

Ранее Юга.ру писали, что 4 апреля на пляже в районе Джемете нашли средиземноморскую черепаху (в Черном море они не водятся). Черепаху отвезли в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Специалисты предполагают, что она могла оказаться в Анапе из-за штормового течения.

8 апреля в пресс-службе администрации Анапы сообщили, что черепахе сделали компьютерную томографию. Сначала ей пытались сделать рентген, но из-за плотного панциря не удалось получить точные результаты.