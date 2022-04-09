В Анапе сделали компьютерную томографию 100-килограммовой черепахе, которую нашли на пляже

Краснодарский край

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  • © Скриншот группы «ВКонтакте» «Город-курорт Анапа», vk.com/anapaadm
    © Скриншот группы «ВКонтакте» «Город-курорт Анапа», vk.com/anapaadm

Черепаху обследовали в городской больнице Анапы. Ее состояние остается тяжелым

Ранее Юга.ру писали, что 4 апреля на пляже в районе Джемете нашли средиземноморскую черепаху (в Черном море они не водятся). Черепаху отвезли в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Специалисты предполагают, что она могла оказаться в Анапе из-за штормового течения.

8 апреля в пресс-службе администрации Анапы сообщили, что черепахе сделали компьютерную томографию. Сначала ей пытались сделать рентген, но из-за плотного панциря не удалось получить точные результаты.

Результаты КТ направлены в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Состояние черепахи остается тяжелым, добавили в пресс-службе.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в марте в Сочи дали имя зубренку, которого год назад выловили из реки. Животное нашли жители села Хамышки в реке Белой. Тогда ему было около двух недель.

Анапа Животные Экология

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