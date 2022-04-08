Бывший мэр Ейска стал исполняющим обязанности главы Ейского района

Краснодарский край

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  • Роман Бублик © Скриншот с сайта администрации Ейского района, yeiskraion.ru/
    Роман Бублик © Скриншот с сайта администрации Ейского района, yeiskraion.ru/

Роман Бублик назначен исполняющим обязанности главы Ейского района

Напомним, Роман Бублик стал главой Ейска в конце декабря 2021 года. На этой должности он проработал до 7 апреля 2022 года и досрочно сложил свои полномочия. Точные причины его ухода были неизвестны, но местные СМИ сообщали, что он перейдет в районную администрацию на должность главы.

Прошлый глава Ейского района Виктор Ляхов досрочно ушел с поста 30 марта. Исполняющим обязанности главы была его заместитель по внутренней политике Элеонора Киселева.

В пресс-службе районной администрации 8 апреля сообщили, что на пост исполняющего обязанности главы района назначили Романа Бублика. Также теперь он занимает должность замглавы по социальным вопросам.

Как писали Юга.ру, на Кубани в марте назначили нового руководителя регионального департамента строительства. Им стал Сергей Власов. А в феврале врио министра финансов Краснодарского края стал Александр Кнышов.

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