Новым главой Ейска стал 35-летний Роман Бублик

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Ейского района
    © Фото пресс-службы администрации Ейского района

В Ейске 20 декабря новым главой города стал Роман Бублик

20 декабря совет депутатов Ейска избрал Романа Бублика главой города, сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.

Всего на должность претендовали три кандидата: Роман Бублик, Александр Филипьев и Александр Бабичев.

С 20 сентября Роман Бублик занимал пост исполняющего обязанности главы города. До него на этой должности был Андрей Скачедуб.

Кто такой Роман Бублик?

Он родился в 1986 году в станице Должанской. Высшее образование получил в Кубанском государственном аграрном университете по специальности «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция». В 2007 году начал работать юристом. В 2017 году его избрали заместителем председателя Совета МО Ейский район и председателем Совета молодых депутатов при Совете МО Ейский район. В браке с 2019 года.

Ейский район

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