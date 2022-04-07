Мэр Ейска покинет свой пост. Он занимал его всего три месяца
Депутаты Ейска 7 апреля назначили чрезвычайную сессию из-за досрочной отставки мэра города
Напомним, 20 декабря 2021 года мэром Ейска стал 35-летний Роман Бублик. До назначения три месяца он был исполняющим обязанности главы. Ранее занимал пост председателя Совета молодых депутатов Ейского района.
В телеграм-канале депутатов Ейска написали, что 7 апреля состоится чрезвычайная сессия. На ней рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Романа Бублика.
Официальная причина отставки неизвестна, но издание «Деловой Ейск» сообщило, что, скорее всего, Бублик будет назначен заместителем главы Ейского района по социальным вопросам с исполнением обязанностей главы Ейского района.
Ранее Юга.ру писали, что глава Ейского района Виктор Ляхов досрочно ушел в отставку по собственному желанию.