Мэр Ейска покинет свой пост. Он занимал его всего три месяца

Напомним, 20 декабря 2021 года мэром Ейска стал 35-летний Роман Бублик. До назначения три месяца он был исполняющим обязанности главы. Ранее занимал пост председателя Совета молодых депутатов Ейского района.

В телеграм-канале депутатов Ейска написали, что 7 апреля состоится чрезвычайная сессия. На ней рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Романа Бублика.

Официальная причина отставки неизвестна, но издание «Деловой Ейск» сообщило, что, скорее всего, Бублик будет назначен заместителем главы Ейского района по социальным вопросам с исполнением обязанностей главы Ейского района.

Ранее Юга.ру писали, что глава Ейского района Виктор Ляхов досрочно ушел в отставку по собственному желанию.