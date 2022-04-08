Рано утром в порту Имеретинском сгорела яхта

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Любимый Сочи», t.me/love_sochi
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Любимый Сочи», t.me/love_sochi

В Сочи при пожаре на яхте пострадал один человек

В пабликах Сочи утром 8 апреля появилось видео, на котором видно, как у причала горит яхта. Все происходило в Имеретинском порту. Очевидцы сообщили, что пожар начался в 6:00.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожарные прибыли на место в 6:17. Огонь охватил 10 кв. метров, его тушили специальным стволом 19 человек. Полностью пожар ликвидировали в 6:22. Есть один пострадавший. В каком он находится состоянии, не уточняется.

Как писали Юга.ру, в морпорту Сочи загорелась яхта 31 января. Пожар потушили до приезда спасателей. А 5 января в этом же морпорту частная яхта затонула у причала из-за шторма. Позже на ее собственника завели дело за административное правонарушение.

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