Рано утром в порту Имеретинском сгорела яхта

В Сочи при пожаре на яхте пострадал один человек

В пабликах Сочи утром 8 апреля появилось видео, на котором видно, как у причала горит яхта. Все происходило в Имеретинском порту. Очевидцы сообщили, что пожар начался в 6:00.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожарные прибыли на место в 6:17. Огонь охватил 10 кв. метров, его тушили специальным стволом 19 человек. Полностью пожар ликвидировали в 6:22. Есть один пострадавший. В каком он находится состоянии, не уточняется.

Как писали Юга.ру, в морпорту Сочи загорелась яхта 31 января. Пожар потушили до приезда спасателей. А 5 января в этом же морпорту частная яхта затонула у причала из-за шторма. Позже на ее собственника завели дело за административное правонарушение.