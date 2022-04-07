На трассе в районе Туапсе после ДТП загорелись два грузовика

Днем 6 апреля в районе Туапсе водитель многотонного грузовика MAN столкнулся с КамАЗом. В телеграм-канале «Tuapse.com» очевидцы поделились кадрами разбитых фур. На них видно, что обе машины сильно обгорели.

В отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 15:20 на 4-км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, водитель MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Никто не пострадал.

Позже опубликовали видео момента ДТП. На нем видно, как грузовики врезаются, а затем сразу же загораются.