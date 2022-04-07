На трассе в районе Туапсе после ДТП загорелись два грузовика

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Tuapse.com», t.me/tuapse_com
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Tuapse.com», t.me/tuapse_com

На трассе Джубга — Сочи 6 апреля столкнулись КамАЗ и MAN

Днем 6 апреля в районе Туапсе водитель многотонного грузовика MAN столкнулся с КамАЗом. В телеграм-канале «Tuapse.com» очевидцы поделились кадрами разбитых фур. На них видно, что обе машины сильно обгорели.

В отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 15:20 на 4-км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, водитель MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Никто не пострадал. 

Позже опубликовали видео момента ДТП. На нем видно, как грузовики врезаются, а затем сразу же загораются.

Как писали Юга.ру, в марте под Новороссийском фура столкнулась с 11 легковыми автомобилями. Водитель грузовика погиб. 

ДТП Туапсинский район

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