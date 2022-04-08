Председатели ЗСК и крайизбиркома обсудили предстоящие выборы депутатов на Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ЗСК
    © Фото пресс-службы ЗСК

Юрий Бурлачко и Алексей Черненко обсудили изменения краевого выборного законодательства

Председатель крайизберкома Алексей Черненко рассказал, что в преддверии выборов депутатов ЗСК важно привести краевое выборное законодательство в соответствие с федеральным — со времен прошлых выборов оно изменилось. К тому же последние выборы показали, что главные документы, на основании которых они проходят, нужно скорректировать. 

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Крайизберком инициировал изменения в краевые законы для улучшения правового регулирования выборов депутатов ЗСК, муниципальных выборов, деятельности избирательной и иных комиссий Краснодарского края.

Три краевых закона приведут в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе на основании внесенных в него изменений от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Юрий Бурлачко отметил важность и своевременность предложенных инициатив. Он особо подчеркнул слаженную работу кубанского парламента и крайизбиркома, напомнил о практической пользе проходящих в эти дни в Краснодаре семинаров ЗСК по изучению организационно-правовых основ подготовки и проведения выборов на территории края в 2022 году для специалистов и членов избирательных комиссий.

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Председатель ЗСК акцентировал внимание на том, что в крайизбиркоме работают профессионалы высокого уровня, что не раз отмечалось федеральным центром. По его мнению, нет оснований сомневаться в их компетентности при проведении выборов в рамках нового законодательства.

Законопроекты рассмотрят на очередной сессии ЗСК.

Выборы Законодательство ЗСК

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