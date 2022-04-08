«Восстановление будет сложным». Полуторагодовалый Русик из Армавира станет здоровым, если вы поможете

Полуторагодовалый Русик «разговаривает» с родителями улыбкой. Он понимает речь и реагирует на нее, но ответить пока не может. У мальчика детский церебральный паралич.

Русик появился на свет после тяжелых и затяжных родов, врач выдавливал младенца. Целый месяц мальчик провел в реанимации. Медики предупреждали сразу: восстановление будет долгим и сложным.

После выписки родители активно занимались реабилитаций Русика, он прошел несколько платных курсов, научился поднимать и удерживать голову, переворачиваться. Но малыш все равно отставал в развитии. Диагноз ДЦП поставили в восемь месяцев.

«Я узнала, что детей с такими проблемами, как у Русика, успешно лечат в Центре здоровья в Таганроге. Но собрать нужную сумму на лечение нам сложно — муж работает электромонтером, я все время с сыном», — говорит Елена Абрамова.

В Таганроге мальчику помогут снизить мышечный тонус рук и ног, укрепить мышцы спины и шеи. Русик сможет сеть, научится вставать на четвереньки, жевать и глотать.

Цена лечения — 157 640 рублей.