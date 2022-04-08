«Восстановление будет сложным». Полуторагодовалый Русик из Армавира станет здоровым, если вы поможете
Русику Абрамову нужно 157 тыс. рублей на лечение
Полуторагодовалый Русик «разговаривает» с родителями улыбкой. Он понимает речь и реагирует на нее, но ответить пока не может. У мальчика детский церебральный паралич.
Русик появился на свет после тяжелых и затяжных родов, врач выдавливал младенца. Целый месяц мальчик провел в реанимации. Медики предупреждали сразу: восстановление будет долгим и сложным.
После выписки родители активно занимались реабилитаций Русика, он прошел несколько платных курсов, научился поднимать и удерживать голову, переворачиваться. Но малыш все равно отставал в развитии. Диагноз ДЦП поставили в восемь месяцев.
«Я узнала, что детей с такими проблемами, как у Русика, успешно лечат в Центре здоровья в Таганроге. Но собрать нужную сумму на лечение нам сложно — муж работает электромонтером, я все время с сыном», — говорит Елена Абрамова.
В Таганроге мальчику помогут снизить мышечный тонус рук и ног, укрепить мышцы спины и шеи. Русик сможет сеть, научится вставать на четвереньки, жевать и глотать.
Цена лечения — 157 640 рублей.
Как помочь Русику?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Русик Абрамов)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Русик Абрамов);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Русик Абрамов
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Русик Абрамов);
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию;
Обо всех способах оказать помощь Русику и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.