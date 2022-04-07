В Туапсинском районе восстановят туристические маршруты времен СССР

В Туапсинском районе восстановят 20 туристических маршрутов. Некоторые из них были популярные еще в СССР. Эксперты по безопасности одобрили уже 16 троп.

Уже восстановили маршрут «Царская эпоха», который начинается в Новомихайловском, проходит через памятник архитектуры «Крепость Никопсия», дачу Суворина, мыс Агрия, водопад Девичья коса и заканчивается в поселке санатория «Агрия». Его протяженность составляет 13 км.

Также утвердили 17-километровую «Тенгинскую тропу», которая пролегает от тенгинских водопадов через горы Пляхо, Жидова и «Большую Ново-Михайловскую тропу». Она проходит через Можжевеловую поляну, гору Ту и дачу генерала Соколова.

Всего в Туапсинском районе работают около 60 экскурсионных маршрутов с посещением 31 объекта турпоказа. Это дольмены, водопады, фермерские хозяйства, объекты сельского аграрного туризма и конный туризм, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Ранее Юга.ру писали, что под Геленджиков обустроят туристические маршруты к Пшацким и Плесецким водопадам. Их обещали привести в порядок к 1 мая.