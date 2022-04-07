Билайн в два раза увеличил сеть для отдыхающих в Сочи

В 2021 году оператор построил больше 300 новых базовых станций в разных районах города

За 2021 год скорость мобильного интернета 4G выросла в полтора раза. Новые базовые станции появились: в микрорайоне Чайсовхоз, поселках Дагомыс, Нижняя Хобза и Нижняя Беранда;

в крупнейшем сочинском ТРЦ «МореМолл»;

на ж/д станциях «Роза Хутор», «Чемитоквадже» и в аэропорту Сочи;

на курорте «Красная Поляна».

Две новые станции обеспечили 4G на горнолыжных трассах «Панорама», «Снежная», «Западная», «Озёрная», «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и экомаршрутах «Альпийские луга», «Панорама», «Реликтовый лес», «Звёздная», «Поляна 1460»;

Две новые станции обеспечили 4G на горнолыжных трассах «Панорама», «Снежная», «Западная», «Озёрная», «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и экомаршрутах «Альпийские луга», «Панорама», «Реликтовый лес», «Звёздная», «Поляна 1460»; на трассах курорта «Роза Хутор».

Вдвое увеличилось количество станций на трассах «Аибга», «Змейка», «Тритон», «Мужской олимпийский спуск», «Женский олимпийский спуск» и других;

Вдвое увеличилось количество станций на трассах «Аибга», «Змейка», «Тритон», «Мужской олимпийский спуск», «Женский олимпийский спуск» и других; на курорте «Газпром», площадь покрытия 4G увеличилась почти в три раза.

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«В 2021 году инвестиции в развитие инфраструктуры билайн в Сочи были почти в два раза больше, чем в прошлом. В горно-туристическом кластере сеть 4G от билайн выросла в два раза, мобильным интернетом обеспечены

как места отдыха, так и горнолыжные трассы. В результате выросла активность абонентов — в сети 4G за год трафик вырос на 75%», — отметил директор сочинского отделения билайн Максим Романько.