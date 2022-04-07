На Кубани будет солнечно, но местами температура упадет до минусовых температур

Синоптики обещают 7 апреля до +20 °С в Краснодаре

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 7 апреля 6 °С и солнечно. Днем температура поднимется до 20 °С, без осадков.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю переменную облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха днем 17…22 °С. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-2 °С.

На Черноморском побережье без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха на Черноморском побережье 14…19 °С. На Азовском побережье днем 13…18 °С.