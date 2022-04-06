Ученые Кубани смогут подать заявку на региональную премию

С 1 мая кубанские ученые смогут подать заявку на соискание региональной премии. Она присуждается за научно-исследовательскую деятельность — различные разработки, исследования и внедрения новых технологий и видов продукции.

В краевом министерстве образования уточнили, что подать заявку могут научные и научно-педагогические работники научных и образовательных организаций, докторанты, специалисты различных отраслей экономики, являющиеся кандидатами наук. Соискателям должно быть до 36 лет, исключение составляют только доктора наук — до 40 лет включительно. Также необходимо иметь российское гражданство.

Соискателем может быть авторская группа или один автор. В случае, если премию получит группа, то ее поровну поделят между всеми участниками.

Документы нужно подать до 1 июня по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская д. 23, каб. 404. Получить консультацию можно по телефону: 8 (861) 298-25-71. С порядком проведения конкурса, перечнем и формами представляемых документов можно ознакомиться на сайте.

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