Ученые Кубани смогут подать заявку на региональную премию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пять ученых Кубани смогут получить премию в 300 тыс. рублей

С 1 мая кубанские ученые смогут подать заявку на соискание региональной премии. Она присуждается за научно-исследовательскую деятельность — различные разработки, исследования и внедрения новых технологий и видов продукции.

В краевом министерстве образования уточнили, что подать заявку могут научные и научно-педагогические работники научных и образовательных организаций, докторанты, специалисты различных отраслей экономики, являющиеся кандидатами наук. Соискателям должно быть до 36 лет, исключение составляют только доктора наук — до 40 лет включительно. Также необходимо иметь российское гражданство.

Соискателем может быть авторская группа или один автор. В случае, если премию получит группа, то ее поровну поделят между всеми участниками. 

Документы нужно подать до 1 июня по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская д. 23, каб. 404. Получить консультацию можно по телефону: 8 (861) 298-25-71. С порядком проведения конкурса, перечнем и формами представляемых документов можно ознакомиться на сайте

Как писали Юга.ру, осенью 2021 года проходил научный конкурс для школьников. Его победители и призеры получили гранты на поддержку своих проектов. Но не все готовы помогать ученым. Например, в Азове местные жители пытались засыпать археологов землей на месте раскопок. Люди думали, что это рабочие устанавливают вышки 5G.

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Ученые Кубани смогут подать заявку на региональную премию
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