Уровень безработицы в Адыгее снизился на 4,4%. Официально безработных в республике чуть больше 1 тыс. человек

Глава республики Мурат Кумпилов на заседании Кабмина обсудил рынок труда

По словам начальника Управления госслужбы занятости населения Адыгеи Галины Цыганковой, с начала года безработными признали 1034 человека, при этом в банке данных более 6,5 тыс. вакансий.

Уровень безработицы снизился на 4,4% — с 5,2% с начала 2021 года до 0,8% на 1 апреля 2022 года. Из-за санкций существует угроза приостановки работы организаций с иностранным участием, но в Адыгее их немного.

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