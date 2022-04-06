Уровень безработицы в Адыгее снизился на 4,4%. Официально безработных в республике чуть больше 1 тыс. человек

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава республики Мурат Кумпилов на заседании Кабмина обсудил рынок труда

По словам начальника Управления госслужбы занятости населения Адыгеи Галины Цыганковой, с начала года безработными признали 1034 человека, при этом в банке данных более 6,5 тыс. вакансий.

Уровень безработицы снизился на 4,4% — с 5,2% с начала 2021 года до 0,8% на 1 апреля 2022 года. Из-за санкций существует угроза приостановки работы организаций с иностранным участием, но в Адыгее их немного.

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На заседании Мурат Кумпилов поручил активизировать общественные работы, а также уделил внимание поддержке бизнеса для сохранения производственного оборота и рабочих мест. Организации, которые в 2022 году возьмут на работу молодых людей, получат господдержку в рамках программы субсидирования найма. Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет.

Безработица Мурат Кумпилов Трудоустройство

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