Улететь из кубанских аэропортов не получится еще неделю

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кубанские аэропорты снова не откроются

Напомним, аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы закрыты c 24 февраля. В штатном режиме работает только аэропорт Сочи. Он является временным хабом. Также закрыты аэропорты в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Согласно последнему объявлению Росавиации, небо для гражданских полетов должны были открыть 7 апреля. Утром 6 апреля стало известно, что запрет продлили до 13 апреля.

Отметим, что из Сочи можно улететь в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан. А в Краснодаре почти половину сотрудников перевели в режим простоя, но сокращать их не планируют. 

Аэропорты

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