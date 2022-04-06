Улететь из кубанских аэропортов не получится еще неделю

Напомним, аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы закрыты c 24 февраля. В штатном режиме работает только аэропорт Сочи. Он является временным хабом. Также закрыты аэропорты в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Согласно последнему объявлению Росавиации, небо для гражданских полетов должны были открыть 7 апреля. Утром 6 апреля стало известно, что запрет продлили до 13 апреля.

Отметим, что из Сочи можно улететь в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан. А в Краснодаре почти половину сотрудников перевели в режим простоя, но сокращать их не планируют.