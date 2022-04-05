На Кубани будут судить бывшего начальника ОБЭП полиции за фальсификацию уголовного дела

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Калининском районе двое полицейских сфабриковали дело, чтобы улучшить статистику

По данным следствия, в ноябре 2021 года начальник ОЭБиПК ОМВД по Калининскому району и оперуполномоченный того же отделения решили для улучшения показателей раскрываемости сфальсифицировать дело. Помочь в этом они предложили своему знакомому. За отказ угрожали возбуждением дела.

Опасаясь за себя, мужчина согласился. По условиям договора, он должен был ехать в автомобиле со своим знакомым. Тот должен был вести машину в состоянии алкогольного опьянения. Затем их должны были остановить сотрудники ДПС, которым мужчина передал бы взятку.

В тот день автомобиль сопровождали сотрудники УФСБ по краю. После этого на полицейских завели уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение полномочий»). Материалы передали в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Это не первый случай, когда полицейские пытаются сфальсифицировать дело. В 2019 году В Староминском районе двое полицейских заставили местного жителя нарвать дикорастущей конопли, завернуть в пакет и держать при себе. А в Усть-Лабинском районе оперуполномоченный отдела уголовного розыска через угрозы вынудил двух местных жителей получить наркотики, которые у него же и хранились.

Взятка Полиция Следственный комитет Суд

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На Кубани будут судить бывшего начальника ОБЭП полиции за фальсификацию уголовного дела
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