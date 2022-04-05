На Кубань снова вернулись заморозки

В Краснодарском крае температура снова опустится до -2 °С

Синоптики гидрометцентра Краснодара сообщили о заморозках в ночное и утреннее время. 5-7 апреля местами на Кубани ожидается понижение температуры до -1…-2 °С. Такая погода в апреле входит в категорию опасных явлений. Черноморское побережье заморозки не коснутся.

Из-за похолодания объявили штормовое предупреждение. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю просят жителей в экстренных ситуациях звонить по номерам 01, 101 и 8 (861) 268-64-40.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 6-7 апреля минусовых температур не ожидается. Температура воздуха днем составит 11-13 °С.