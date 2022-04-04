В сочинском нацпарке зацвела сакура
В дендрарии Сочи начала цвести сакура. В этом году она распустилась намного позднее
Цветение сакуры можно увидеть в дендрарии Сочи в «Саду непрерывного цветения». Там представлено 23 сорта дерева — с белыми, розовыми, зеленоватыми простыми и махровыми цветками.
В пресс-службе отметили, что в этом году дерево распустилось намного позже, чем обычно. Кроме того, цветение краткосрочно и лепестки облетают, не успев распуститься.
Японские деревья будут цвести в дендрарии до середины мая. А их полное цветение придется на вторую половину апреля. Сейчас на фоне заснеженных гор в Сочи цветет местная алыча, которую называют аналогом сакуры.
Юга.ру рассказывали, что в марте в нацпарке Сочи вылупились птенцы черных лебедей. Сотрудники парка называли это чудом, потому что обычно потомство этих птиц появляется в конце апреля или начале мая.