В сочинском нацпарке зацвела сакура

В дендрарии Сочи начала цвести сакура. В этом году она распустилась намного позднее

Цветение сакуры можно увидеть в дендрарии Сочи в «Саду непрерывного цветения». Там представлено 23 сорта дерева — с белыми, розовыми, зеленоватыми простыми и махровыми цветками.

В пресс-службе отметили, что в этом году дерево распустилось намного позже, чем обычно. Кроме того, цветение краткосрочно и лепестки облетают, не успев распуститься.

Японские деревья будут цвести в дендрарии до середины мая. А их полное цветение придется на вторую половину апреля. Сейчас на фоне заснеженных гор в Сочи цветет местная алыча, которую называют аналогом сакуры.