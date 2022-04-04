В Краснодаре из-за ремонта изменится маршрут трамвая № 5

В Краснодаре проведут капитальный ремонт рельсов на переездах через трамвайные пути на улице Бершанской. А именно на перекрестках с улицами Энергетиков, Краевой и Шевченко.

Из-за этого с 4 по 9 апреля изменится схема движения и расписание трамваев № 5 «Улица Солнечная — улица Евдокии Бершанской», сообщили в пресс-службе мэрии.