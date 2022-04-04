В Краснодаре из-за ремонта изменится маршрут трамвая № 5
С 4 апреля в Краснодаре трамвай № 5 временно изменит конечную остановку
В Краснодаре проведут капитальный ремонт рельсов на переездах через трамвайные пути на улице Бершанской. А именно на перекрестках с улицами Энергетиков, Краевой и Шевченко.
Из-за этого с 4 по 9 апреля изменится схема движения и расписание трамваев № 5 «Улица Солнечная — улица Евдокии Бершанской», сообщили в пресс-службе мэрии.
В рабочие дни последние рейсы будут отправляться от улицы Бершанской в сторону Солнечной в 21:30. В 20:26 последний трамвай будет отправляться от улицы Солнечной и проследует в Комсомольский микрорайон по маршруту трамвая № 4. В субботу последний рейс от Бершанской отправится в 21:29, а от Солнечной — в 20:11.
Напомним, в Краснодаре появился новый сайт с расписанием трамваев, троллейбусов и автобусов. Посмотреть его можно здесь.