Жители Кубани в апреле смогут увидеть в небе метеорный поток Лириды

В апреле Земля снова будет проходить через шлейф космической пыли — хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Метеоры будут сгорать в атмосфере, создавая эффект «звездного дождя»



Пресс-служба Московского планетария сообщила, что с 14 апреля в небе можно будет увидеть метеорный поток Лириды. Он продлится до 30 апреля. Пик активности метеорного потока, по словам сотрудников планетария, придется на ночь с 21 на 22 апреля.

«Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и сгорают», — говорится в сообщении планетария.

Метеорный поток Лириды так называют исходя из того, в каком созвездии находится радиант (область вылета метеоров). Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса. Его наблюдают в апреле, когда Земля проходит через шлейф от хвоста комет Тэтчера. Саму комету открыли в 1861 году. Она постоянно движется вокруг Солнца. Полный виток у нее занимает 415 лет. За собой комета оставляет хвост из мелких частицы космической пыли, которая и сгорает в атмосфере Земли. Это явление происходит ежегодно в один и тот же период, когда орбиты метеорного потока и Земли пересекаются.

«Лириды лучше всего видны в средних северных широтах, когда их радиант находится наиболее высоко в небе. Радиант Лирид достигает полезной высоты над горизонтом после 22:30 по местному времени и виден всю ночь», — сообщает пресс-служба планетария.