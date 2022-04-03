Задержан бывший начальник угрозыска Анапы, которого искали девять лет

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

В Ростове-на-Дону заключен под стражу бывший начальник уголовного розыска Анапы Игорь Нехаенко — его подозревают в связях с группировкой экс-депутата Зиринова

В конце марта Ростове-на-Дону сотрудниками регионального УЦФСБ задержан Игорь Нехаенко, бывший начальник уголовного розыска Анапы — об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань».

Нехаенко был в международном розыске на протяжении девяти лет. Его подозревают в связях с так называемой «бандой Зиринова», которая обвиняется в убийствах бизнесменов с целью завладения их предприятиями.

  • Сергей Зиринов © Фото с сайта openrussia.org
    Сергей Зиринов © Фото с сайта openrussia.org

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Сергея Зиринова, бывшего депутата Законодательного собрания Анапы, в октябре 2016 года суд приговорил к 22 годам лишения свободы за организацию четырех убийств и покушения еще на одно.

Игорь Нехаенко пустился в бега в марте 2013-го, едва только Зиринов был задержан. Сейчас следствие будет выяснять, какую именно роль Нехаенко исполнял в банде экс-депутата.

А мы отметим, что ранее на этой неделе в Анапе фигурант совсем другого уголовного дела попытался сжечь полицейский участок вместе со всеми уликами против себя.

Анапа Полиция ФСБ

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