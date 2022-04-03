Авария на теплотрассе оставила часть краснодарского микрорайона Гидростроителей без горячей воды

Значительная часть микрорайона Гидростроителей в Краснодаре вечером 3 апреля осталась без отопления и горячей воды

Авария на теплотрассе вечером 3 апреля оставила значительную часть краснодарского микрорайона Гидростроителей без отопления и горячего водоснабжения. Как сообщает телеграм-канал «Кубань 24: важное» со ссылкой на ЕДДС Краснодара, утечка теплоносителя произошла на территории 46-й школы.

В результате без горячего водоснабжения остались многоквартирные дома на улицах Гидростроителей, 13, 15,17, 19, Игнатова, 61, 63, 65, Трудовой Славы, 8, 10, 14, 16, 18.

А в школе №46 и домах по адресам Гидростроителей, 12, 16, 18, Невкипелого, 15, 19, Игнатова, 67, в данный момент отсутствует как горячее водоснабжение, так и отопление.

На месте аварии работает 10 специалистов ООО «Краснодартеплоэнерго» и три единицы спецтехники. Теплоноситель на время ремонта отключен.

Напомним, это уже третья за уикенд авария водоводов в Краснодарском крае. 2 апреля прорвало Троицкий водопровод, вследствие чего на протяжении трех следующих дней в Новороссийске будут подавать холодную воду в дома на 50% меньше обычного. А утром 3 апреля двойная авария в Лазаревском районе оставила без воды 25 тысяч сочинцев.