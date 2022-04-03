В Новороссийске до 6 апреля ограничат центральное водоснабжение

Из-за аварии на Троицком водопроводе в Новороссийске на ближайшие три дня вводят жесткий график подачи воды

Мэрия Новороссийска выпустила предупреждение о том, что с 4 по 6 апреля в городе будет ограничена подача воды. Согласно сообщению, это связано с аварией на сетях Троицкого группового водопровода. Специалисты управляющей водопроводом компании «Кубаньводкомплекс» рассчитывают завершить ремонт к 21 часу 5 апреля, после чего системе потребуется еще шесть рабочих часов на возвращение к обычной мощности.

Так что в ближайшие дни холодная вода будет подаваться в дома новороссийцев по следующему графику:

4 и 5 апреля — с 6:00 до 9:00, а также с 18:00 до 21:00;

6 апреля — с 6:00 до 9:00, а «вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме».

В сообщении мэрии отдельно подчеркивается, что «подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется».

Напомним, что новую ветку Троицкого группового водопровода ввели в эксплуатацию в мае 2020-го. Однако аварии всё еще продолжают происходить: в частности, в январе прошлого года на протяжении нескольких дней новороссийцам ограничили подачу воды до трех часов в день.