В Новороссийске до 6 апреля ограничат центральное водоснабжение

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Из-за аварии на Троицком водопроводе в Новороссийске на ближайшие три дня вводят жесткий график подачи воды

Мэрия Новороссийска выпустила предупреждение о том, что с 4 по 6 апреля в городе будет ограничена подача воды. Согласно сообщению, это связано с аварией на сетях Троицкого группового водопровода. Специалисты управляющей водопроводом компании «Кубаньводкомплекс» рассчитывают завершить ремонт к 21 часу 5 апреля, после чего системе потребуется еще шесть рабочих часов на возвращение к обычной мощности.

Так что в ближайшие дни холодная вода будет подаваться в дома новороссийцев по следующему графику:

4 и 5 апреля — с 6:00 до 9:00, а также с 18:00 до 21:00;

6 апреля — с 6:00 до 9:00, а «вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме».

В сообщении мэрии отдельно подчеркивается, что «подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется».

Напомним, что новую ветку Троицкого группового водопровода ввели в эксплуатацию в мае 2020-го. Однако аварии всё еще продолжают происходить: в частности, в январе прошлого года на протяжении нескольких дней новороссийцам ограничили подачу воды до трех часов в день.

Водоснабжение ЖКХ Новороссийск

Новости

Задержан бывший начальник угрозыска Анапы, которого искали девять лет
Авария на теплотрассе оставила часть краснодарского микрорайона Гидростроителей без горячей воды
25 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за двойной аварии
В Приморско-Ахтарске начал работу новый светомузыкальный фонтан
В горах Сочи ожидаются снегопад и лавины
В Новороссийске до 6 апреля ограничат центральное водоснабжение

Лента новостей

Выделенки с препятствиями
1 апреля, 08:10
Выделенки с препятствиями
Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
31 марта, 12:51
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Рассказываем, как это было
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
31 марта, 16:21
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Что с ним сейчас?

Реклама на сайте