25 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за двойной аварии

В ночь на 3 апреля крупные аварии произошли сразу на двух магистральных водоводах в Лазаревском районе города Сочи

Из-за вызванных дождем подвижек грунта в ночь на 3 апреля произошли порывы на двух магистральных водоводах в Лазаревском районе, сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Как результат, с перебоями водоснабжения столкнулись порядка 25 тысяч сочинцев — жителей поселков Беранда, Вардане, Верхнее Буу, Дагомыс, Детляжка, Лоо, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Сергей-Поле, Якорная Щель, микрорайонов Шаумяновка и Лазурный берег.

В МУП Сочи «Водоканал» утверждают, что к данному моменту все порывы труб устранены. И систему начали плавно наполнять, чтобы избежать гидроударов и новых аварий. Полностью восстановить подачу воды планируют к 18:00.

Отметим, что это уже не первая за этот уикенд крупная авария на магистральных водоводах — днем ранее прорвало Троицкий групповой водопровод, вследствие чего в ближайшие три дня жители Новороссийска столкнутся с перебоями в подаче холодной воды.