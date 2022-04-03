25 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за двойной аварии

Краснодарский край

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  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

В ночь на 3 апреля крупные аварии произошли сразу на двух магистральных водоводах в Лазаревском районе города Сочи

Из-за вызванных дождем подвижек грунта в ночь на 3 апреля произошли порывы на двух магистральных водоводах в Лазаревском районе, сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Как результат, с перебоями водоснабжения столкнулись порядка 25 тысяч сочинцев — жителей поселков Беранда, Вардане, Верхнее Буу, Дагомыс, Детляжка, Лоо, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Сергей-Поле, Якорная Щель, микрорайонов Шаумяновка и Лазурный берег.

В МУП Сочи «Водоканал» утверждают, что к данному моменту все порывы труб устранены. И систему начали плавно наполнять, чтобы избежать гидроударов и новых аварий. Полностью восстановить подачу воды планируют к 18:00.

Отметим, что это уже не первая за этот уикенд крупная авария на магистральных водоводах — днем ранее прорвало Троицкий групповой водопровод, вследствие чего в ближайшие три дня жители Новороссийска столкнутся с перебоями в подаче холодной воды.

Водоснабжение ЖКХ Сочи

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