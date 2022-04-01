В Адыгее обсудили обращения граждан и жилищные соцвыплаты молодым семьям

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и региональный уполномоченный по правам человека Анатолий Осокин обсудили заявления и жалобы жителей республики в 2021 году, а также соцвыплаты на жилье молодым семьям

По информации Анатолия Осокина, в прошлом году поступило 364 обращения граждан о нарушении их прав и с просьбами о помощи в важных вопросах. Количество заявлений сохранилось на уровне 2020 года. На приеме в аппарате уполномоченного побывало 179 человек, на телефон «горячей линии» звонили 29 граждан, более 200 жителей проконсультировано сотрудниками аппарата. Из-за ограничительных мер по коронавирусу лично он принял 85 человек (в 2020 году — 115).

Около 56% нуждающихся в правовой защите — пенсионеры, ветераны и инвалиды. Основная часть жалоб связана с нарушением гражданских прав и свобод (28,8%), соблюдением жилищных прав (15,7%), вопросами соцподдержки и предоставления соцгарантий (17,3%). В результате работы 54% жалоб и заявлений граждан решены положительно.

«У нас уже накоплен большой опыт совместной работы с аппаратом уполномоченного по правам человека. Мы смогли даже в условиях ковидных ограничений сохранить качество нашего взаимодействия. Уверен, что этот конструктив продолжится и в ходе реализации антикризисных мероприятий. Это, в том числе, касается защиты прав потребителей, мониторинга цен на социально значимые продукты питания и лекарственные препараты», — сказал Мурат Кумпилов.

По всем предложениям уполномоченного по правам человека Глава Адыгеи дал соответствующие поручения руководителям ведомств и органам местного самоуправления. Кроме того, Мурат Кумпилов лично переговорил по телефону с главой Шовгеновского района об окончательном решении вопроса заявительницы, проживающей в данном муниципальном образовании.