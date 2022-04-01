На Кубани собираются создать мобильный музей истории кубанского казачества с элементами виртуальной реальности

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мультимедийный музей истории казачества в Краснодарском крае создадут за счет Президентского фонда культурных инициатив

1 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о планах создать мобильный мультимедийный музей истории кубанского казачества.

«Он будет использовать технологии виртуальной реальности, что позволит повысить общий уровень знаний и интерес молодежи к историко-культурному наследию. Презентационные показы музея планируют проводить в образовательных учреждениях, на краевых, городских и станичных мероприятиях, военно-полевых сборах», — говорится в сообщении администрации.

Планируется, что этот контент будут использовать в краснодарском мультимедийном музее «Россия — моя история».

По словам вице-губернатора Александра Власова, мультимедийный музей стал победителем Президентского фонда культурных инициатив. Его собираются реализовать в 2022 году. О более точных сроках не сообщается.

Ранее Юга.ру писали, что в октябре 2021 года в Адыгее прошла встреча главы республики Мурата Кумпилова и атамана Кубанского казачьего войска, вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. На ней Власов предложил повысить статус межрегионального фестиваля казачьей культуры до международного.

Казачество Краснодар

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