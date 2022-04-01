На Кубани собираются создать мобильный музей истории кубанского казачества с элементами виртуальной реальности
Мультимедийный музей истории казачества в Краснодарском крае создадут за счет Президентского фонда культурных инициатив
1 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о планах создать мобильный мультимедийный музей истории кубанского казачества.
«Он будет использовать технологии виртуальной реальности, что позволит повысить общий уровень знаний и интерес молодежи к историко-культурному наследию. Презентационные показы музея планируют проводить в образовательных учреждениях, на краевых, городских и станичных мероприятиях, военно-полевых сборах», — говорится в сообщении администрации.
Планируется, что этот контент будут использовать в краснодарском мультимедийном музее «Россия — моя история».
По словам вице-губернатора Александра Власова, мультимедийный музей стал победителем Президентского фонда культурных инициатив. Его собираются реализовать в 2022 году. О более точных сроках не сообщается.
Ранее Юга.ру писали, что в октябре 2021 года в Адыгее прошла встреча главы республики Мурата Кумпилова и атамана Кубанского казачьего войска, вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. На ней Власов предложил повысить статус межрегионального фестиваля казачьей культуры до международного.