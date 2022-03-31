«ЕвроХим-БМУ» развивает программу «Сохраняем наследие»
Партнерский Краснодарский край, Вся Россия
Компания «ЕвроХим» во всех регионах своего присутствия развивает программу «Сохраняем наследие»
В программу объединены культурные проекты по работе с местным наследием и историей, музеями, ремеслами, брендами городов.
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