«ЕвроХим-БМУ» развивает программу «Сохраняем наследие»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

Компания «ЕвроХим» во всех регионах своего присутствия развивает программу «Сохраняем наследие»

В программу объединены культурные проекты по работе с местным наследием и историей, музеями, ремеслами, брендами городов.

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Компания «ЕвроХим-БМУ» и краеведческий музей города Белореченска продолжают активно сотрудничать, реализовывая различные культурные проекты, сохраняя наследие Белореченского района и самого химического завода.

На «ЕвроХим-БМУ» разработан проект по созданию современного музея. Экспозиции и экспонаты представлены в традиционной форме и в интерактивной.

Как сообщали ранее Юга.ру, молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» стали участниками «Зеленой акции».

Белореченский район ЕвроХим Культурное наследие Социальные программы

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