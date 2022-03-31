«ЕвроХим-БМУ» развивает программу «Сохраняем наследие»

Компания «ЕвроХим» во всех регионах своего присутствия развивает программу «Сохраняем наследие»

В программу объединены культурные проекты по работе с местным наследием и историей, музеями, ремеслами, брендами городов.

Компания «ЕвроХим-БМУ» и краеведческий музей города Белореченска продолжают активно сотрудничать, реализовывая различные культурные проекты, сохраняя наследие Белореченского района и самого химического завода.

На «ЕвроХим-БМУ» разработан проект по созданию современного музея. Экспозиции и экспонаты представлены в традиционной форме и в интерактивной.



Как сообщали ранее Юга.ру, молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» стали участниками «Зеленой акции».