Глава Ейского района досрочно ушел в отставку

Ляхов был главой района с декабря 2019 года. В своем телеграм-канале председатель ейского отделения «Опоры России» Андрей Юрченко написал, что Ляхов продолжит работать в команде губернатора Кубани.

Виктор Ляхов 30 марта досрочно ушел с поста главы Ейского района по собственному желанию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Исполняющим обязанности главы стала его заместитель по внутренней политике Элеонора Киселева.

Кто такая Элеонора Кисилева?

Киселева родилась в 1964 году. В 1987 году окончила Ростовский университет ордена Трудового Красного Знамени. Трудовую деятельность начала в ВУЗе на должности инженера, затем стала экономистом планово-экономического отдела Нерюнгринского ГРЭС. Работала на руководящих должностях в ЗАО «Приазовская Бавария», ЗАО «Заводское». Возглавляла администрацию Моревского сельского поселения и Александровское сельское поселение.

В 2021 году ее назначили заместителем главы администрации Ейского район по вопросам внутренней политики, территориальной безопасности, взаимодействия со СМИ, организационной работы и контроля.

Как писали Юга.ру, в марте в Адыгее сменился глава СК. Им стал Александр Липало. А на Кубани назначили нового руководителя краевого департамента строительства — Сергея Власова.