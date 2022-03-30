Аэропорты Кубани не откроются до 7 апреля

Росавиация еще раз продлила запреты на полеты из аэропортов Кубани

Напомним, аэропорты Кубани и центральной части России закрыты с 24 февраля. С тех пор Росавиация раз в неделю продлевает запрет на полеты в 11 городов: Анапа, Краснодар, Геленджик, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Утром 30 марта в ведомстве сообщили, что аэропорты будут закрыты до 3:45 7 апреля. В прошлый раз закрытие продлевали до 1 апреля.

Отметим, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. А с 7 апреля там запускают программу международных полетов. Рейсы в 6 государств по 17 направлениям будет выполнять авиакомпания «Россия».