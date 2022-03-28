Горнолыжный сезон в горах Сочи продлится до середины мая. Но не везде

В горах Сочи планируют закрыть горнолыжный сезон 10 мая. Но кататься на лыжах можно будет и летом

Как рассказали Юга.ру в пресс-службе курорта «Красная Поляна», горнолыжный сезон там планируют закрыть 10 мая. По данным пресс-службы, прирост снега на высоте 1 тыс. 500 м. за сутки составляет 28 см, общая высота снега — 340 см. В прошлом году общая высота снега была 237см.

Катание в горах Сочи продолжится летом. В июне-июле там будет работать сноупарк — лагерь Bonus Summer Camp.